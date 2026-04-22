Lucas Lobato, amigo hétero de Carlinhos Maia, processa ex-personal e pede R$ 50 mil de indenização

Lucas Lobato Dias, conhecido por sua proximidade com o influenciador Carlinhos Maia, decidiu levar uma disputa pessoal para a Justiça, e o caso já começou a chamar atenção nos bastidores. De acordo com documentos do processo, ele move uma ação de indenização por danos morais contra o ex-personal trainer, Alberto Tavares Peixoto Filho, solicitando o valor de R$ 50 mil.

O caso foi registrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e tramita no Juizado Especial Cível. A ação foi iniciada em 2026 e segue em andamento, com movimentações recentes registradas em abril deste ano.

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O processo, no entanto, corre em segredo de justiça, o que limita o acesso a informações mais detalhadas sobre as alegações apresentadas pelas partes, mantendo os bastidores do caso longe dos olhos do público, pelo menos por enquanto.

Nos registros disponíveis, Lucas aparece como autor da ação e alega ter sofrido danos de ordem moral, buscando reparação com base em responsabilidade civil. O caso está sob análise do juiz Carlos Frederico Braga da Silva e ainda não há decisão.

Mas se dentro do processo o silêncio impera, fora dele a história parece ter ganhado contornos bem mais barulhentos. Recentemente, o ex-personal teria feito um verdadeiro “exposed” nas redes sociais, comentando o fim da amizade com Lobato e também o rompimento do vínculo profissional entre personal e cliente.

Na ocasião, Alberto chegou a ter prints de conversas com Lucas vazados na internet e fez acusações diretas, afirmando que o ex-amigo se relacionaria com pessoas por interesses pessoais e troca de favores financeiros. Em declarações que repercutiram online, ele sugeriu ainda que Lobato seria capaz de fazer de tudo para obter vantagens dentro de suas relações.

Apesar da repercussão e das trocas de acusações fora dos autos, o processo segue seu curso na Justiça, agora cercado de expectativa e, claro, muita curiosidade.