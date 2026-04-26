A fila andou! Dado Dolabella é flagrado aos beijos com loira em festa de famosa

Se alguém ainda tinha dúvidas de que a fila andou para Dado Dolabella, pode atualizar o status agora mesmo, porque andou — e andou rápido. O ator, que recentemente esteve no centro de um relacionamento turbulento com Wanessa Camargo e também envolvido em acusações delicadas feitas por sua última namorada, Marcela Tomaszewisk, parece ter virado essa página sem olhar para trás.

Na madrugada deste sábado para domingo, Dado foi flagrado em clima pra lá de íntimo com uma loira misteriosa durante uma festa daquelas que rendem assunto. O cenário? Nada menos que o aniversário da influenciadora Juju Bianco, que reuniu um verdadeiro time de famosos em Ribeirão Preto.

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Entre um brinde aqui e outro ali, com convidados como Caio Castro, Diego Hypolito e Henri Casteli circulando pelo evento, o ex de Wanessa Camargo resolveu não economizar no carinho — e nem na exposição. Teve beijo, troca de olhares e aquele clima que entrega mais do que qualquer legenda de rede social.

A Coluna do Sodré, que não dorme no ponto, teve acesso exclusivo a fotos e até um vídeo do momento quente do novo casal. E como segurar fofoca nunca foi nosso forte, a gente faz questão de dividir tudo com você.

Agora fica a pergunta que não quer calar: é só mais uma ficada ou estamos diante do início de um novo capítulo amoroso na vida do ator? Pelo visto, essa história ainda promete — e a gente, claro, segue de olho em cada cena dos próximos episódios.