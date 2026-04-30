Carlinhos Maia assume culpa pelo fim da relação com Lucas Guimarães

O influenciador Carlinhos Maia resolveu abrir o jogo — e também a caixa de Pandora — durante uma sequência de stories que deu o que falar nas redes sociais, sem filtro e com aquele tom já conhecido de quem mistura desabafo com indireta bem direta, o “rei do Instagram” assumiu a culpa pelo fim do relacionamento com Lucas Guimarães, mas deixou claro que o público também tem atravessado limites.

Em um discurso direcionado aos seguidores, Carlinhos não economizou nas palavras ao criticar a constante interferência em sua vida pessoal, segundo ele, há uma espécie de perseguição disfarçada de opinião, especialmente quando o assunto envolve seus possíveis novos relacionamentos, o influenciador afirmou que está sendo alvo de julgamentos frequentes e garantiu que pretende tomar medidas legais contra alguns internautas, incluindo processos por crimes virtuais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

E não parou por aí, em tom de alerta — ou ameaça, dependendo do ponto de vista — Carlinhos Maia declarou que também pode expor perfis de seguidores que, segundo ele, ultrapassaram todos os limites do respeito, deixando no ar aquele clima de “quem deve, teme”.

Outro ponto que gerou repercussão foi sua defesa sobre liberdade nos relacionamentos, Maia reforçou que pretende se relacionar com quem quiser, desde que a pessoa seja maior de 18 anos, a fala veio em meio a especulações recentes de que ele estaria vivendo um affair com um jovem de 19 anos, assunto que viralizou e virou combustível para ainda mais comentários nas redes.

Desde o fim do casamento com Lucas Guimarães, o influenciador tem sido alvo constante de teorias, suposições e, claro, julgamentos públicos — o que, ao que tudo indica, já ultrapassou o limite da paciência do alagoano, que agora promete reagir não só com palavras, mas também com ações.

Resta saber se o exposed vem mesmo ou se tudo não passa de mais um capítulo desse roteiro onde vida pessoal e entretenimento andam perigosamente lado a lado.