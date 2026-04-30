Andressa Urach expõe fim do casamento após marido entrar em plataforma de conteúdo adulto

E quando parecia que era só mais um término discreto, veio o plot twist digno de novela das nove — com direito a surto, polícia na porta e confissão pública sem o menor pudor, a influenciadora Andressa Urach revelou que o casamento chegou oficialmente ao fim após o marido decidir entrar para plataformas de conteúdo adulto, algo que, segundo ela, sempre foi um limite inegociável.

Sem rodeios, ela contou que chegou a apagar todas as fotos do companheiro no Instagram antes mesmo de anunciar a separação, deixando claro que a decisão não foi impulsiva, mas sim consequência de algo que já vinha sendo discutido, o estopim, no entanto, foi a criação da conta nas plataformas, atitude que ela afirma não aceitar de forma alguma.

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E não ficou só na indignação — ela abriu o jogo sobre o que veio depois, segundo o relato, o marido passou a receber diversas mensagens de outras mulheres, o que aumentou ainda mais a tensão, já que, nas palavras dela, “todo mundo sabia que ele era casado”, o resultado, como já era de se esperar, foi explosivo.

A influenciadora não tentou amenizar a situação, muito pelo contrário, assumiu o barraco com todas as letras, revelou que perdeu o controle, quebrou o apartamento e acabou chamando a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia, sim, teve confusão, gritaria e aquele caos que ela mesma fez questão de confirmar sem maquiagem: “sou barraqueira, sou louca, sou tudo isso aí”.

No fim das contas, a decisão foi direta e sem espaço para reconciliação, ela deixou claro que não aceita se relacionar com alguém que trabalhe com conteúdo adulto e, para ela, esse é um ponto final definitivo, sem chance de volta, sem negociação e sem arrependimento.

E assim, entre ciúmes, exposição e um verdadeiro escândalo doméstico, mais um relacionamento chega ao fim com aquele tempero que a internet não perdoa — drama, sinceridade e um belo de um “tchau, beijo” para fechar o capítulo.