Eliminação relâmpago, Casa do Patrão surpreende e já despacha primeiro participante

Mal estreou e já tem participante fazendo as malas, o reality Casa do Patrão mostrou que não está para brincadeira e promove sua primeira eliminação em tempo recorde, menos de uma semana após a estreia, que aconteceu na última segunda-feira, deixando claro que o ritmo será acelerado e sem espaço para zona de conforto.

Nesta quinta-feira, o público descobre quem será o primeiro a deixar o jogo, inaugurando a fase mais tensa da competição, aquela em que alianças começam a ruir, estratégias vêm à tona e o desespero bate à porta de quem ainda tenta se firmar na disputa.

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E como já virou tradição nos realities, a vida do eliminado não para — pelo contrário, começa uma verdadeira maratona de aparições, entrevistas e lives, tudo para esmiuçar cada detalhe da passagem pelo programa e, claro, render aquele conteúdo que o público adora consumir.

AGENDA DO ELIMINADO

A sexta-feira (01/5) promete ser intensa para quem deixar a casa, com compromissos que vão da televisão aberta às plataformas digitais:

09h30 – Participação ao vivo no Hoje em Dia, na Record

13h00 – Live “Tá na Rua”, com Keila Jimenez, no R7.com e RecordPlus

14h30 – LinkPodcast Show, com Cairo Jardim, Bruno Tálamo, Luigi Civalli, Dudu Camargo e Gabi Rossi

16h00 – Live no TikTok do Disney+ (@disneyplusbr)

Com agenda digna de finalista e eliminação digna de choque, “A Casa do Patrão” já mostra que quer entregar entretenimento sem enrolação — e, pelo visto, o público não vai ter tempo nem de escolher favoritos antes de dar adeus ao primeiro deles.