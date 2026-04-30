InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Musa da Mocidade chama atenção ao parar trânsito com body painting de oito horas

Moradores e hospedes do Copacabana Palace perderam o folego com a morena de parar o transito

Patrícia Parada - (crédito: Foto divulgação)
Patrícia Parada - (crédito: Foto divulgação)

A musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, Patrícia Parada, roubou a cena fora da avenida ao protagonizar uma ação impactante nas ruas do Rio. Com uma pintura corporal que levou cerca de oito horas para ser finalizada, a beldade surgiu praticamente “vestida” apenas pela arte, chamando atenção de motoristas e pedestres.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Patrícia Parada
Patrícia Parada (foto: Foto divulgação)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ação, que viralizou nas redes, destaca a criatividade do Carnaval carioca e mostra que o espetáculo vai além da Sapucaí, usando o corpo como forma de arte.

  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 30/04/2026 19:43
    SIGA
    x