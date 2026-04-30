Musa da Mocidade chama atenção ao parar trânsito com body painting de oito horas

A musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, Patrícia Parada, roubou a cena fora da avenida ao protagonizar uma ação impactante nas ruas do Rio. Com uma pintura corporal que levou cerca de oito horas para ser finalizada, a beldade surgiu praticamente “vestida” apenas pela arte, chamando atenção de motoristas e pedestres.

Patrícia Parada (foto: Foto divulgação)

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A ação, que viralizou nas redes, destaca a criatividade do Carnaval carioca e mostra que o espetáculo vai além da Sapucaí, usando o corpo como forma de arte.