Por que Lavínia Vlasak sumiu das novelas? Atriz relembra 30 anos de carreira no "The Noite"

O “The Noite com Danilo Gentili” desta quinta-feira (30) recebe a atriz Lavínia Vlasak, que celebra 30 anos de carreira desde seu primeiro papel na televisão. Longe das novelas há alguns anos, ela fala sobre os motivos de seu afastamento, relembra personagens marcantes e compartilha histórias curiosas de sua trajetória.
Lavínia estreou na TV em 1996 como Lia, filha de Bruno Mezenga, personagem de Antônio Fagundes, na novela “O Rei do Gado”, que completa 30 anos em 2026.
Ao longo da carreira, acumulou trabalhos de destaque, como a Estela de “Mulheres Apaixonadas”, personagem que vivia um romance proibido com um padre e conquistou o público, que torcia por um beijo do casal. “Eu adorei a Estela, realmente era muito gostoso de fazer”, comenta.
Seu último papel fixo foi em “Totalmente Demais”, em 2015. Desde então, fez apenas uma participação em “Bom Sucesso”, em 2019. Sobre o afastamento, ela brinca: “É outro mistério, se alguém souber, também me conta.”
Durante a entrevista, Lavínia também relembra o início da carreira como modelo, aos 15 anos, quando passou a viajar pelo mundo a trabalho. Foi seu pai, inclusive, quem teve a ideia de fazer seu primeiro book.
A atriz ainda conta uma curiosidade sobre seu nome: “Quando eu nasci, todo mundo foi ao hospital e conheceu a Aline. Aí minha mãe pediu para o meu pai e para o pai dela irem registrar ‘Aline’, mas, no meio do caminho, um olhou para o outro e disse: ‘Aline, não… Lavínia’. Registraram Lavínia, voltaram para o hospital e avisaram”, explica.
Casada há 19 anos com Celso Colombo, Lavínia é mãe de Felipe, de 15 anos, e Estela, de 12, e atualmente compartilha fábulas em suas redes sociais.
O The Noite é apresentado por Danilo Gentili e vai ao ar de segunda a sexta-feira, no SBT. Hoje, a partir de 00h.