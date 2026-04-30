Arthur Pires anuncia saída do Grupo Leo Dias e emociona equipe

O clima foi de despedida — e também de reconhecimento — nos bastidores do mundo das celebridades. Arthur Pires anunciou que está deixando o Grupo Leo Dias de Comunicação, marcando o fim de uma fase que, ao que tudo indica, foi intensa, produtiva e cheia de conexões importantes.

Sem espaço para polêmicas (pelo menos por enquanto), Arthur preferiu seguir a linha elegante: gratidão. Em seu comunicado, fez questão de destacar o orgulho que sente por ter integrado o time e não economizou elogios à equipe que esteve ao seu lado nessa jornada.

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Entre os nomes citados, Taisa Pelosi e Mônica Apor ganharam destaque especial — daquelas parcerias que, claramente, vão além do profissional e deixam saudade. Nos bastidores, o clima descrito é de união e esforço coletivo, com uma equipe “incansável” na missão de entregar o melhor programa todos os dias — algo que, convenhamos, não é tarefa fácil no ritmo frenético do entretenimento.

Arthur encerra o ciclo reforçando o quanto as oportunidades vividas foram importantes para sua trajetória. E embora o discurso seja de gratidão, fica no ar aquela pergunta clássica que movimenta os bastidores: qual será o próximo passo?

Porque em televisão — e principalmente no mundo das celebridades — despedida raramente é ponto final… costuma ser só o começo de um novo capítulo.