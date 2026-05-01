A Tarde é Sua completa 20 anos no ar e prova que fórmula do sucesso continua imbatível

Se tem uma coisa que a televisão brasileira respeita, é história construída com consistência, e nisso, A Tarde é Sua sobra. O programa comandado por Sônia Abrão completa 20 anos no ar mantendo uma fórmula que muitos tentaram copiar, mas poucos conseguiram sustentar com a mesma força.

A bancada mais famosa do país segue firme, atravessando gerações e continuando a conquistar o público com um formato que mistura informação, opinião e aquele tempero de bastidor que só quem entende de celebridade sabe entregar. Ao longo dos anos, muita coisa mudou, cenário repaginado, novos rostos, ajustes aqui e ali, mas a essência continua intacta, informar e entreter com personalidade.

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Exibido de segunda a sexta-feira pela RedeTV!, o programa virou companhia fiel das tardes brasileiras, criando uma conexão direta com o telespectador que vai muito além da tela. É o tipo de atração que faz parte da rotina, quase como uma conversa diária.

E não dá para falar desse sucesso sem olhar para quem sustenta tudo isso. Sônia Abrão segue dando aula ao vivo, mostrando que jornalismo de celebridades tem, sim, relevância, mesmo depois de anos enfrentando desconfiança e críticas. Nos bastidores, o trabalho familiar também faz diferença, com Elias Abrão na direção e Margareth Abrão garantindo que tudo funcione como um relógio.

Ao longo dessas duas décadas, o programa passou por mudanças naturais, mas nunca abriu mão do seu DNA. Credibilidade, opinião firme e uma entrega diária que mantém não só o público fiel, mas também o interesse de anunciantes e parceiros.

Em tempos em que a internet e o streaming disputam cada segundo de atenção, permanecer no ar por 20 anos na televisão aberta é mais do que um feito, é resistência. E o mais curioso, enquanto muitos apostavam que o formato não sobreviveria, ele segue ali, firme, forte e, para desespero de alguns, ainda relevante.

Mostrando que tem fôlego para continuar por mais 20 anos ou até mais no ar, A Tarde é Sua reafirma seu lugar na história da televisão brasileira.

Parabéns, A Tarde é Sua!