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Por: Thiago Sodré

Gabi Martins se despede da Vila Isabel após cinco anos e deixa legado no samba

Cantora encerra ciclo como musa da escola e emociona comunidade que acompanhou sua evolução na avenida

Gabi Martins - (crédito: Foto reprodução Instagram)
Gabi Martins - (crédito: Foto reprodução Instagram)

Depois de cinco anos de brilho, dedicação e entrega, Gabi Martins não é mais musa da Unidos de Vila Isabel. O anúncio foi feito pela própria agremiação, que destacou o carinho e a conexão construída ao longo desse período com a artista.

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Durante sua trajetória, Gabi se jogou de verdade no universo do samba. O que começou como um desafio virou evolução visível ano após ano, conquistando não só a comunidade, mas também o público que acompanha o carnaval de perto. Sua presença na avenida virou sinônimo de entrega e paixão.

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Em comunicado oficial, a escola fez questão de ressaltar a relação construída com respeito e afeto, deixando claro que o ciclo chega ao fim de forma leve e cheia de gratidão. A parceria, segundo a Vila Isabel, foi marcada por momentos especiais que agora ficam guardados na história da agremiação.

A despedida, claro, deixa aquele gostinho de “quero mais”. Para quem acompanhou de perto, fica o desejo de ver Gabi Martins novamente cruzando a Sapucaí, porque carisma e vontade de aprender ela já provou que tem de sobra.

Agora, a artista segue para novos caminhos, enquanto a Unidos de Vila Isabel se prepara para um novo ciclo. Mas uma coisa é certa, essa história dificilmente será esquecida tão cedo.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 01/05/2026 12:04
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