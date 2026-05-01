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Por: Thiago Sodré

Ayrton Senna completa 32 anos de morte e segue eterno como maior ídolo do Brasil

O legado do maior piloto do mundo ficou marcado na história dos brasileiros

Ayrton Senna - (crédito: Foto reprodução internet)
Ayrton Senna - (crédito: Foto reprodução internet)

O dia 1º de maio carrega um peso que vai muito além do Dia do Trabalhador. Foi nessa data, em 1994, que o Brasil parou diante da perda de Ayrton Senna, vítima de um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino de 1994. Trinta e dois anos depois, a ausência ainda ecoa como se fosse ontem.

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Mais do que um piloto, Senna se transformou em símbolo nacional. Dentro das pistas, construiu uma trajetória marcada por talento, coragem e uma busca incansável pela perfeição. Fora delas, virou inspiração, orgulho e referência para gerações de brasileiros que viam nele algo raro, alguém que representava o país no mais alto nível com alma e intensidade.

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A despedida precoce deixou um vazio difícil de explicar. Não era apenas o fim de uma carreira brilhante, era a perda de um ídolo que transcendia o esporte. Até hoje, nenhum outro nome da Fórmula 1 no Brasil conseguiu alcançar o mesmo impacto emocional e simbólico que Ayrton Senna construiu.

O tempo passou, novos talentos surgiram, o automobilismo mudou, mas a marca deixada por Senna continua intacta. Seu legado permanece vivo, seja nas lembranças, nas imagens históricas ou na admiração que atravessa gerações.

E assim, todo 1º de maio deixa de ser apenas uma data no calendário para se tornar também um dia de memória, saudade e reverência ao maior ídolo que o Brasil já teve.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 01/05/2026 12:14
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