Carlinhos Maia e Lucas Guimarães preparam festão juntos para lançar a Pele Bonita

Se tem uma coisa que Carlinhos Maia e Lucas Guimarães sabem fazer, é transformar qualquer capítulo da vida em espetáculo, e dessa vez não seria diferente, os dois, agora como idealizadores do evento, estão mais do que prontos para mostrar que, mesmo após o fim do casamento, a parceria segue firme, forte e, ao que tudo indica, bastante lucrativa.

Os dois estão organizando um verdadeiro festão em São Paulo, daqueles que prometem parar a internet, reunindo famosos, amigos íntimos e nomes de peso do entretenimento, tudo isso para celebrar um novo momento na vida dos dois, agora também como sócios.

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E não é qualquer negócio, não. Carlinhos e Lucas vão lançar oficialmente a marca de produtos estéticos e de beleza “Pele Bonita”, que chega com a promessa ousada de revolucionar o mercado de cosméticos no Brasil, já começando com uma estratégia que mistura glamour, influência digital e, claro, muita curiosidade do público.

A marca, que já pertencia a Lucas Guimarães em sociedade com outros nomes, passou por uma reviravolta após o fim da antiga parceria, e foi aí que entrou Carlinhos, que decidiu investir no sonho do ex-marido e embarcar de vez no projeto, mostrando que, pelo menos nos negócios, a sintonia continua intacta.

Nas redes sociais, Lucas não escondeu a ansiedade para esse novo passo, e tratou logo de esclarecer como funciona a dinâmica entre os dois dentro da empresa, enquanto ele fica responsável por toda a parte criativa e desenvolvimento dos produtos, Carlinhos assume o comando da burocracia e, claro, daquilo que ele faz como ninguém, transformar um simples lançamento em um evento digno de tapete vermelho.

Agora resta saber, será que essa parceria vai render só bons frutos financeiros ou também novos capítulos dessa relação que o público insiste em não superar? Uma coisa é certa, quando se trata de Carlinhos Maia, nada vem pequeno, e esse lançamento promete ser mais um daqueles momentos que vão dominar as redes, gerar burburinho e, claro, dar o que falar.