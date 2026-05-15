Virgínia Fonseca anuncia fim de romance com Vini Jr. e web reage ao climão: "Me dediquei"

A influenciadora Virgínia Fonseca surpreendeu os seguidores ao confirmar o fim do relacionamento com o craque do Real Madrid, Vinícius Júnior. O anúncio caiu como uma bomba nas redes sociais, principalmente porque, dias atrás, Virgínia havia negado qualquer crise entre os dois durante uma abordagem no aeroporto do Rio de Janeiro.
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Na ocasião, a influenciadora garantiu que estava tudo bem na relação e afastou os rumores de separação. Só que bastaram algumas horas para tudo mudar. Isso porque Virgínia chegou a publicar registros diretamente da mansão do jogador, na Espanha, além de aparecer acompanhando e torcendo pelo atleta durante a partida da última quinta-feira.
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O que mais chamou atenção foi a frase usada pela influenciadora ao falar sobre o término. “Me dediquei”, escreveu ela, deixando no ar um possível desgaste nos bastidores da relação. A declaração rapidamente movimentou a internet e virou assunto entre fãs e páginas de fofoca.
Nas redes sociais, muita gente apontou que o término teria acontecido de forma inesperada, já que os dois vinham mantendo uma rotina aparentemente apaixonada e cheia de aparições discretas. Até o momento, Vinícius Júnior ainda não se pronunciou oficialmente sobre o fim do relacionamento.