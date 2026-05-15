Virgínia Fonseca anuncia fim de romance com Vini Jr. e web reage ao climão: "Me dediquei"

A influenciadora Virgínia Fonseca surpreendeu os seguidores ao confirmar o fim do relacionamento com o craque do Real Madrid, Vinícius Júnior. O anúncio caiu como uma bomba nas redes sociais, principalmente porque, dias atrás, Virgínia havia negado qualquer crise entre os dois durante uma abordagem no aeroporto do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a influenciadora garantiu que estava tudo bem na relação e afastou os rumores de separação. Só que bastaram algumas horas para tudo mudar. Isso porque Virgínia chegou a publicar registros diretamente da mansão do jogador, na Espanha, além de aparecer acompanhando e torcendo pelo atleta durante a partida da última quinta-feira.

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O que mais chamou atenção foi a frase usada pela influenciadora ao falar sobre o término. “Me dediquei”, escreveu ela, deixando no ar um possível desgaste nos bastidores da relação. A declaração rapidamente movimentou a internet e virou assunto entre fãs e páginas de fofoca.

Nas redes sociais, muita gente apontou que o término teria acontecido de forma inesperada, já que os dois vinham mantendo uma rotina aparentemente apaixonada e cheia de aparições discretas. Até o momento, Vinícius Júnior ainda não se pronunciou oficialmente sobre o fim do relacionamento.