Bella Campos cria climão ao expor bastidores de "Vale Tudo"

A atriz Bella Campos voltou a movimentar os bastidores do entretenimento ao falar abertamente sobre situações envolvendo seu último trabalho em “Vale Tudo”, produção em que dividiu cena com Cauã Reymond. Durante entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, a atriz não fugiu das perguntas e deixou claro que não tem receio de se posicionar publicamente.

A declaração aconteceu durante sua passagem pelo Prêmio Sim à Igualdade Racial, realizado no Rio de Janeiro. Cercada por jornalistas e fotógrafos, Bella abriu o jogo ao comentar sobre críticas, pressão nos bastidores e possíveis retaliações por parte da emissora após suas falas contundentes.

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Sem papas na língua, a atriz afirmou que acredita que o medo de se posicionar é algo ultrapassado. “Isso é coisa do tempo da escravidão”, disparou ela, ao defender o direito de artistas negros falarem sobre machismo, racismo e desigualdade sem sofrerem represálias.

Bella ainda destacou que se posicionar diante de situações consideradas machistas faz parte de sua identidade como mulher preta e também como formadora de opinião. A fala repercutiu imediatamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas, enquanto muitos elogiaram a coragem da atriz, outros apontaram que a declaração pode aumentar ainda mais os rumores de tensão nos bastidores da televisão.

A entrevista rapidamente viralizou e colocou novamente o nome de Bella Campos entre os assuntos mais comentados do entretenimento.