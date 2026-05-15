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Por: Thiago Sodré

Horas antes de anunciar separação, Virgínia se declarou para Vini Jr.

Influenciadora surpreendeu seguidores ao publicar momentos românticos com o craque pouco antes de confirmar o fim da relação

Vini Jr. e Virginia Fonseca - (crédito: Reprodução Instagram)
Vini Jr. e Virginia Fonseca - (crédito: Reprodução Instagram)

A influenciadora Virgínia Fonseca pegou os fãs de surpresa ao anunciar o fim do relacionamento com Vinícius Júnior, mas o que mais chamou atenção foi um detalhe que deixou a internet em choque.

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Horas antes de confirmar o término, Virgínia publicou registros ao lado do atacante do Real Madrid e chegou até a se declarar para o jogador nas redes sociais. A influenciadora apareceu na casa do atleta, na Espanha, além de mostrar que acompanhava e torcia pelo craque durante a partida da última quinta-feira.

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Os seguidores estranharam a mudança repentina, já que recentemente Virgínia também havia negado rumores de crise durante uma abordagem no aeroporto do Rio de Janeiro, afirmando que a relação seguia firme.

O anúncio do fim aconteceu na manhã desta sexta-feira e rapidamente virou um dos assuntos mais comentados da internet. Em uma das mensagens publicadas, Virgínia escreveu “me dediquei”, frase que muitos interpretaram como uma indireta sobre o desgaste da relação.

Até o momento, Vinícius Júnior ainda não comentou oficialmente sobre o término.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 15/05/2026 15:24
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