Dupla traição teria provocado fim de Virgínia e Vini Jr., diz jornalista

A separação entre Virgínia Fonseca e Vinícius Júnior continua dando o que falar e novos detalhes sobre o término começaram a surgir nos bastidores do mundo dos famosos.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Léo Dias, o motivo do rompimento teria sido uma suposta dupla traição envolvendo o craque do Real Madrid. De acordo com o comunicador, Virgínia teria descoberto que duas “ficantes” do jogador estariam hospedadas em um hotel próximo ao centro de treinamento do clube espanhol.

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Ainda conforme relatado durante o programa “Melhor da Tarde”, a influenciadora teria entrado no estádio acompanhando a partida como namorada do atleta, mas deixou o local já solteira, após descobrir a presença das supostas convidadas de Vini Jr.

Nos bastidores, também circula a informação de que Virgínia Fonseca teria chegado de surpresa à Espanha, situação que teria levado o jogador a hospedar as mulheres no Hotel Euro Stars, em Madri, para evitar exposição.

As informações rapidamente viralizaram nas redes sociais e aumentaram ainda mais a repercussão em torno do término, que já vinha movimentando páginas de fofoca e fãs do ex-casal desde o anúncio oficial feito nesta sexta-feira.

Até o momento, nem Virgínia Fonseca e nem Vinícius Júnior comentaram oficialmente sobre as acusações envolvendo a suposta traição.