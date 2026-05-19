Noite de estreia de "Quem Ama Cuida" reúne estrelas da Globo, mas festa termina com reclamações e convidada passando mal

O autor Walcyr Carrasco e a diretora Amora Mautner fizeram questão de prestigiar os colegas e acompanhar de perto a recepção do público e dos convidados.

Entre os famosos presentes estavam Tony Ramos, acompanhado da esposa Lidiane Barbosa, Tatá Werneck, Chay Suede, Agatha Moreira, Debora Evelyn, Nathalia Dill, Igor Rickli, Belize Pombal, Flávia Alessandra, Guilherme Piva, Alexandre Borges e Mariana Ximenes, entre outros nomes conhecidos da dramaturgia.

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Apesar do glamour e da reunião estrelada, nem tudo saiu como esperado. Nos bastidores, alguns funcionários da emissora reclamavam discretamente da organização da festa. Segundo relatos ouvidos pela coluna, uma das pessoas presentes chegou a afirmar que aquela teria sido “a pior festa” em que já esteve. Outro detalhe que chamou atenção foi a ausência de bebidas alcoólicas no evento, assunto comentado entre convidados durante toda a noite.

E os contratempos não pararam por aí. Uma convidada, que não teve a identidade revelada, acabou passando mal durante a confraternização e precisou ser socorrida às pressas. A situação mobilizou colegas do elenco, incluindo Isabela Garcia, além de Chay Suede e Agatha Moreira, que acompanharam a mulher até a ambulância. Ela recebeu os primeiros socorros ainda no local e depois foi encaminhada para um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro.