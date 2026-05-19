Tatá Werneck deixa festa de 'Quem Ama Cuida' de ambulância e vai parar em hospital no Rio

A noite de estreia da novela “Quem Ama Cuida”, da Globo, teve momentos de tensão e preocupação durante a confraternização realizada nesta segunda-feira, no bar do Golf Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento reuniu elenco, autores, diretores e equipe técnica para assistirem juntos ao primeiro capítulo da nova trama das 21h.

Mas o que era para ser apenas uma celebração acabou tomando um rumo inesperado envolvendo Tatá Werneck. A atriz e apresentadora deixou o local de ambulância e foi parar em um hospital na Zona Sul do Rio, situação que rapidamente chamou atenção dos convidados presentes na festa.

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Segundo informações obtidas pela coluna, Tatá, que retorna às novelas na nova obra de Walcyr Carrasco, acabou acompanhando uma colega que passou mal durante a confraternização. A convidada precisou receber atendimento de emergência ainda no evento antes de ser encaminhada ao hospital.

O motivo do mal-estar e a identidade da mulher não foram revelados, mas testemunhas afirmam que a situação causou apreensão entre artistas e funcionários da emissora. A convidada aparentava estar desacordada no momento em que foi levada pelos socorristas.

Demonstrando solidariedade, Tatá Werneck dispensou o próprio motorista e decidiu acompanhar a mulher na ambulância até a unidade hospitalar, permanecendo ao lado dela durante o trajeto e prestando apoio enquanto a equipe médica realizava os primeiros atendimentos.

O episódio acabou contrastando com o clima de festa e animação que dominava o evento de lançamento da novela, que reuniu diversos nomes conhecidos da dramaturgia brasileira.