Neymar é convocado de última hora para a Copa do Mundo

Depois de dias de especulação e suspense nos bastidores da Seleção Brasileira, Neymar foi convocado de última hora para disputar a Copa do Mundo. A decisão, mantida sob absoluto sigilo, acabou movimentando o noticiário esportivo poucas horas antes da divulgação oficial da lista.

Segundo informações de bastidores, o técnico Carlo Ancelotti teria ligado pessoalmente para o craque para comunicar que ele estaria entre os escolhidos para defender o Brasil no Mundial. O contato aconteceu pouco antes do anúncio oficial da convocação e rapidamente virou assunto entre pessoas próximas ao jogador.

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A presença de Neymar na lista vinha sendo tratada como uma das maiores incógnitas da convocação, principalmente após questionamentos sobre sua condição física e sequência em campo nos últimos meses. Ainda assim, o treinador optou por apostar na experiência e no peso do camisa 10 em uma competição de tamanha importância.

No momento em que a convocação foi anunciada oficialmente, o nome do atacante acabou dominando as redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados do país. Entre comemorações, surpresa e até críticas, a decisão dividiu opiniões, mas confirmou que o craque seguirá como uma das grandes apostas brasileiras para a disputa do título mundial.