De formação militar ao mercado global de relógios: a trajetória de Renan Bastos e a evolução do mercado secundário de relógios de luxo

Nascido em Cuiabá, em 2 de julho de 1991, Renan Bastos iniciou sua trajetória profissional no Exército Brasileiro. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras AMAN, integrou a turma de 2013 e serviu como tenente no 25º Batalhão Logístico Escola, no Rio de Janeiro. A experiência militar influenciou diretamente a forma como passou a enxergar operações, gestão e tomada de decisão no ambiente corporativo.

“Ambientes de alta pressão exigem clareza operacional e disciplina. Isso acaba moldando a maneira como você estrutura processos e interpreta risco”, afirma Renan Bastos.

Após deixar a carreira militar, ingressou na iniciativa privada, atuando em operações internacionais ligadas ao setor de marketing e expansão de mercado. Como Diretor Internacional de Marketing da DreamTrips, liderou projetos de crescimento operacional e desenvolvimento de rede em diferentes países, consolidando experiência em ambientes internacionais de negócios.

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Nos anos seguintes, sua atuação passou a se concentrar no mercado de relógios de luxo, especialmente no segmento secundário pre owned. Esse setor ganhou relevância global à medida que liquidez, transparência de preços e demanda internacional passaram a redefinir o comportamento da indústria.

Segundo projeções recentes da indústria, o mercado global de relógios pre owned deve continuar crescendo nos próximos anos, impulsionado pela maior digitalização do setor e pela entrada de novos perfis de compradores. Ao mesmo tempo, modelos de marcas como Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet e Richard Mille passaram a exercer influência cada vez maior na dinâmica de preço do mercado secundário.

Para Renan da Rocha Gomes Bastos, a evolução do setor está diretamente ligada ao amadurecimento da infraestrutura de mercado.

“O mercado secundário deixou de ser apenas um ambiente de revenda. Hoje ele influencia liquidez, percepção de valor e comportamento de demanda em escala global.”

Hoje radicado nos Estados Unidos EUA, com base em Miami, Renan Bastos atua na RC Crown, operação ligada ao mercado secundário de relógios de alto padrão. A atuação acompanha um movimento mais amplo observado principalmente no mercado americano, onde plataformas digitais, padronização de informações e maior circulação de dados contribuíram para tornar o setor mais estruturado.

Segundo Bastos, o avanço da indústria depende cada vez menos de informalidade e mais de previsibilidade operacional.

“O amadurecimento do mercado exige processos mais consistentes, integração de dados e maior transparência. O setor está se tornando mais sofisticado.”

Nos últimos anos, relógios de luxo passaram a ocupar um espaço diferente dentro do mercado global de bens de alto padrão. Além do valor histórico e estético, determinados modelos passaram a ser observados também pela capacidade de sustentar liquidez ao longo do tempo.

Nesse contexto, o crescimento do mercado secundário contribuiu para aproximar a alta relojoaria de uma lógica mais estruturada, conectando oferta limitada, comportamento internacional de demanda e circulação global de ativos.

Para Renan Bastos, essa transformação ainda está em desenvolvimento.

“O mercado está migrando de um ambiente predominantemente relacional para uma estrutura mais baseada em dados, liquidez e eficiência operacional.”

À medida que o setor avança em direção a uma dinâmica mais institucional, operadores capazes de integrar tecnologia, estrutura e leitura internacional tendem a ocupar papel cada vez mais relevante dentro da nova configuração do mercado de relógios de luxo.



