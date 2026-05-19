Após anúncio de incerteza, "Eita, Lucas!" volta a ser gravado no SBT

Depois dos rumores de que o “Eita, Lucas!” estaria na corda bamba dentro do SBT, o clima nos bastidores parece ter mudado completamente. O apresentador Lucas Guimarães voltou a gravar novos episódios da atração, afastando especulações sobre uma possível saída da programação da emissora.

Nesta segunda-feira, Lucas esteve em São Paulo para gravar cenas externas do programa em um estádio de futebol. O material fará parte de uma série de episódios especiais preparados para o período da Copa do Mundo, aposta do canal para tentar ampliar ainda mais o alcance da atração durante o campeonato.

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Além das gravações voltadas ao universo do futebol, o “Eita, Lucas!” também já deixou encaminhados programas temáticos para as tradicionais festas de São João, mostrando que a produção segue trabalhando normalmente e planejando os próximos meses da atração.

Mesmo após a recente mudança de horário na grade do SBT, o programa continua conquistando bons resultados em diversas regiões do país. Nos bastidores da emissora, a avaliação é de que a atração mantém um público fiel e segue crescendo em audiência, garantindo a presença de milhares de brasileiros diante da televisão a cada exibição.

Com isso, a retomada das gravações acaba funcionando também como uma resposta direta aos rumores de crise e reforça que, pelo menos por enquanto, o “Eita, Lucas!” continua firme na programação do canal.