Igor Rickli celebra retorno à TV Globo em "Quem Ama Cuida"

Após mais de uma década longe das novelas da Globo, Igor Rickli está oficialmente de volta à emissora em “Quem Ama Cuida”. E o retorno tem um significado ainda mais especial: além de integrar o elenco da nova trama, o ator divide esse momento com o filho, Antônio Caramelo, de 11 anos, que faz sua estreia na televisão.

Na novela, Igor Rickli interpreta um dos vilões da história, enquanto Antônio vive o personagem Camilo em um núcleo diferente da trama. Apesar de estarem no mesmo folhetim, pai e filho não contracenam diretamente.

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O ator conversou com exclusividade com a coluna na saída da festa que reuniu elenco, autores, direção e equipe técnica para assistirem juntos ao primeiro capítulo da novela. Em clima de emoção, Igor celebrou o retorno à emissora e falou sobre a felicidade de viver esse momento ao lado do filho.

O último trabalho do ator na Globo havia sido uma participação especial em Alto Astral, em 2015. Antes disso, ele ganhou destaque nacional ao interpretar o vilão Alberto em Flor do Caribe, personagem que marcou sua trajetória na dramaturgia da casa.

Durante os 11 anos em que esteve afastado das novelas da Globo, Igor Rickli consolidou sua carreira na Record, participando de produções como A Terra Prometida, O Rico e o Lázaro, Apocalipse, Jesus e Gênesis, onde chamou atenção ao interpretar Lúcifer.

Agora, o ator retorna à Globo vivendo um novo momento pessoal e profissional, celebrando não apenas a volta à emissora, mas também a oportunidade de acompanhar os primeiros passos do filho na televisão brasileira.