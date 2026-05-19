'Quem Ama Cuida' marca o retorno de Isabela Garcia às novelas da Globo

Depois de anos longe das novelas da Globo, Isabela Garcia está de volta ao horário nobre da emissora em “Quem Ama Cuida”, nova novela das nove que estreia em maio de 2026. A atriz, afastada das tramas inéditas desde o fim de O Sétimo Guardião, em 2019, celebra agora um retorno cercado de expectativa e nostalgia para o público.

Na nova história escrita por Walcyr Carrasco em parceria com Claudia Souto, Isabela Garcia dará vida à mãe da protagonista interpretada por Letícia Colin.

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Filha do roteirista Gilberto Garcia, Isabela começou sua trajetória artística ainda na infância. Sua estreia na Globo aconteceu quando tinha apenas quatro anos, em 1971, em um episódio do programa Casos Especiais. Pouco tempo depois, participou de sua primeira novela, O Semideus, exibida em 1973.

Ao longo dos anos 1980, a atriz se transformou em um dos rostos mais populares da televisão brasileira, conquistando o título de “namoradinha do Brasil” e acumulando papéis marcantes em produções que ficaram na memória do público.

Entre os trabalhos mais lembrados de sua carreira estão Anos Dourados, Bebê a Bordo, Sonho Meu, Celebridade e Paraíso Tropical, sucessos que seguem disponíveis no Globoplay.

Durante o período afastada das novelas, Isabela Garcia passou a se dedicar aos bastidores do audiovisual, atuando na preparação de elenco e no acompanhamento profissional de jovens atores.

Agora, com o retorno em “Quem Ama Cuida”, a atriz volta ao centro da dramaturgia da Globo em um papel de destaque, reforçando sua trajetória como um dos nomes mais queridos da televisão brasileira.