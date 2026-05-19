Parceria que deu fruto: Chay Suede e Agatha Moreira voltam a atuar juntos em "Quem Ama Cuida"

A sintonia entre Chay Suede e Agatha Moreira continua dando o que falar nos bastidores da Globo. Depois de interpretarem um par romântico em Mania de Você, os dois estão de volta juntos em “Quem Ama Cuida”, nova novela das 21h da emissora.

Durante a festa que reuniu elenco, autores, direção e equipe técnica para assistirem ao primeiro capítulo da trama, Chay e Agatha chamaram atenção pela proximidade. O ex-casal da ficção praticamente não se desgrudou durante toda a noite, circulando juntos pelo evento e demonstrando a forte parceria construída nos bastidores.

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Apesar do reencontro na nova novela, desta vez os personagens não vivem um romance entre si. Ainda assim, os atores dividem diversas cenas e terão seus núcleos cruzando diretamente ao longo da história.

Na trama, Chay Suede interpreta Pedro, o grande mocinho da novela. Advogado e afilhado do personagem de Antonio Fagundes, Pedro acaba se apaixonando por Adriana, protagonista vivida por Letícia Colin, logo após ela perder tudo durante uma enchente que muda completamente sua vida.

Já Agatha Moreira dá vida à misteriosa Ingrid, uma designer de joias e filha da personagem de Isabel Teixeira. Forte, observadora e cheia de segredos, Ingrid promete movimentar diferentes núcleos da trama e despertar desconfiança entre os personagens.

O reencontro dos atores em “Quem Ama Cuida” já virou assunto entre fãs nas redes sociais, principalmente após o sucesso da química entre os dois em trabalhos anteriores.