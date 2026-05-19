Débora Evelyn retorna às novelas após 5 anos afastada da Globo

Após cinco anos afastada das novelas inéditas da Globo, Debora Evelyn está oficialmente de volta à dramaturgia da emissora em “Quem Ama Cuida”, nova novela das 21h que vem movimentando os bastidores do canal.

O retorno da atriz chamou atenção durante a festa que reuniu elenco, autores, direção e equipe técnica para assistirem ao primeiro capítulo da trama. Discreta, mas bastante celebrada pelos colegas, Débora foi uma das artistas mais cumprimentadas da noite e demonstrou emoção ao reencontrar antigos parceiros de televisão.

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O último trabalho fixo da atriz em novelas da Globo havia sido em Bom Sucesso, exibida em 2019. Desde então, Debora Evelyn passou a se dedicar a projetos pessoais, trabalhos mais seletivos no audiovisual e também ao teatro.

Dona de uma das carreiras mais respeitadas da televisão brasileira, a atriz acumula personagens marcantes em novelas como Celebridade, Avenida Brasil, Verdades Secretas e Insensato Coração.

Em “Quem Ama Cuida”, Debora Evelyn interpreta uma personagem cercada de conflitos familiares e mistérios, prometendo movimentar os principais núcleos da trama ao longo dos próximos capítulos.

A volta da atriz à Globo já vinha sendo aguardada por fãs e colegas da emissora, principalmente pelo prestígio que Débora mantém dentro da dramaturgia brasileira. Nos bastidores, o retorno é visto como um dos grandes acertos do elenco da nova novela das nove.