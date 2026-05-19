Daniel celebra 43 anos de carreira e emociona público no VGP Rodeio Fest 2026

Com mais de quatro décadas dedicadas à música sertaneja, o artista falou sobre a emoção de continuar nos palcos e de manter viva a essência da música raiz brasileira.

Dono de uma das vozes mais conhecidas do país, Daniel relembrou os seus 43 anos de carreira com gratidão e emoção. Segundo o cantor, cada apresentação continua sendo única, independentemente do tempo de estrada.

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“Subir no palco ainda mexe muito comigo. Cada cidade, cada público, cada show tem uma energia diferente. É emocionante perceber que, depois de tantos anos, as pessoas continuam acompanhando a minha história e cantando comigo”, destacou o artista durante a conversa.

No VGP Rodeio Fest 2026, Daniel levou milhares de pessoas ao recinto e protagonizou um dos shows mais aguardados do evento. Entre clássicos da carreira e momentos de forte conexão com o público, o cantor demonstrou porque permanece como um dos maiores nomes da música sertaneja nacional.

Durante a entrevista, Daniel também falou sobre o sucesso do programa Viver Sertanejo, projeto que vem conquistando o público ao valorizar as origens da música sertaneja e promover encontros especiais com artistas do gênero.

“O Viver Sertanejo nasceu justamente dessa vontade de resgatar as raízes, de contar histórias e valorizar aquilo que construiu a música sertaneja ao longo dos anos. É um projeto muito especial para mim”, afirmou.

O cantor ressaltou ainda a importância de manter viva a tradição sertaneja, ao mesmo tempo em que acompanha a evolução musical das novas gerações. Para ele, a música sertaneja continua crescendo justamente por conseguir unir passado, presente e futuro.

A entrevista concedida a Jairo Rodrigues reforça não apenas a grandiosidade da carreira de Daniel, mas também a simplicidade e o carinho que o artista mantém com seus fãs ao longo dos anos. Em meio aos aplausos e à emoção do público no VGP Rodeio Fest 2026, Daniel mostrou mais uma vez porque segue sendo uma referência da música brasileira.