Manu Bathidão passa por cirurgia de harmonização íntima

Incentivada pelo amigo Lucas Guimarães, a artista esteve nesta segunda-feira em uma famosa clínica de estética avançada, em São Paulo, para realizar uma harmonização íntima.
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Sem esconder nada, Manu compartilhou parte do momento nos stories publicados ao lado de Lucas, arrancando curiosidade e comentários dos fãs. Segundo a cantora, o procedimento foi rápido, durando cerca de 20 minutos, mas o resultado imediato já teria impressionado a própria artista.
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Ainda brincando sobre a experiência, Manu revelou que saiu da sala de procedimentos se sentindo “uma garotinha de 13 ou 14 anos”, mostrando que levou a situação de forma leve e descontraída.
Apesar da rapidez da intervenção, o pós-operatório exige disciplina. Isso porque o protocolo do procedimento recomenda um período de resguardo de aproximadamente 30 a 40 dias, sem qualquer atividade sexual, detalhe que também virou assunto entre os seguidores da cantora nas redes sociais.