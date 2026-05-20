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Por: Thiago Sodré

Manu Bathidão passa por cirurgia de harmonização íntima

A cantora Manu Bahtidão resolveu investir em um procedimento estético bastante íntimo e contou tudo aos seguidores com o bom humor e espontaneidade que já viraram sua marca registrada

Manu Bathidão - (crédito: Reprodução Instagram)
Manu Bathidão - (crédito: Reprodução Instagram)

Incentivada pelo amigo Lucas Guimarães, a artista esteve nesta segunda-feira em uma famosa clínica de estética avançada, em São Paulo, para realizar uma harmonização íntima.

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Sem esconder nada, Manu compartilhou parte do momento nos stories publicados ao lado de Lucas, arrancando curiosidade e comentários dos fãs. Segundo a cantora, o procedimento foi rápido, durando cerca de 20 minutos, mas o resultado imediato já teria impressionado a própria artista.

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Ainda brincando sobre a experiência, Manu revelou que saiu da sala de procedimentos se sentindo “uma garotinha de 13 ou 14 anos”, mostrando que levou a situação de forma leve e descontraída.

Apesar da rapidez da intervenção, o pós-operatório exige disciplina. Isso porque o protocolo do procedimento recomenda um período de resguardo de aproximadamente 30 a 40 dias, sem qualquer atividade sexual, detalhe que também virou assunto entre os seguidores da cantora nas redes sociais.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 20/05/2026 03:46
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