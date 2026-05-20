Manu Bathidão passa por cirurgia de harmonização íntima

Incentivada pelo amigo Lucas Guimarães, a artista esteve nesta segunda-feira em uma famosa clínica de estética avançada, em São Paulo, para realizar uma harmonização íntima.

Sem esconder nada, Manu compartilhou parte do momento nos stories publicados ao lado de Lucas, arrancando curiosidade e comentários dos fãs. Segundo a cantora, o procedimento foi rápido, durando cerca de 20 minutos, mas o resultado imediato já teria impressionado a própria artista.

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Ainda brincando sobre a experiência, Manu revelou que saiu da sala de procedimentos se sentindo “uma garotinha de 13 ou 14 anos”, mostrando que levou a situação de forma leve e descontraída.

Apesar da rapidez da intervenção, o pós-operatório exige disciplina. Isso porque o protocolo do procedimento recomenda um período de resguardo de aproximadamente 30 a 40 dias, sem qualquer atividade sexual, detalhe que também virou assunto entre os seguidores da cantora nas redes sociais.