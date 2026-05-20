Globo promove musical para comemorar os 60 anos da emissora

A TV Globo reuniu famosos, convidados e nomes importantes da dramaturgia brasileira na noite desta terça-feira, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, para a estreia do musical Espelho Mágico, espetáculo criado especialmente para celebrar os 60 anos da emissora.

A produção faz uma verdadeira viagem pela história da televisão brasileira, revisitando novelas, personagens e momentos que marcaram gerações ao longo das últimas seis décadas. Em clima de nostalgia, o público foi levado a relembrar grandes sucessos da teledramaturgia da Globo, que ajudaram a transformar a emissora em um fenômeno de audiência e influência cultural.

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No roteiro, clássicos como Tieta, Vale Tudo e Avenida Brasil ganharam destaque, além de uma homenagem especial às personagens femininas que fizeram história nas novelas. Vilãs icônicas e figuras inesquecíveis, como Viúva Porcina, Carminha e Odete Roitman, arrancaram aplausos e emocionaram o público presente.

A linha de shows da emissora também teve espaço especial no espetáculo. Um dos momentos mais celebrados da noite foi a homenagem à apresentadora Xuxa, com a recriação da icônica nave do Xou da Xuxa, sucesso absoluto que marcou gerações de crianças nos anos 80 e 90.

Entre os convidados presentes estavam nomes históricos da televisão brasileira, como Renato Aragão, Beth Faria e Neusa Borges, que fizeram questão de prestigiar o evento comemorativo.

Personalidades mais recentes que também tiveram passagem pela emissora marcaram presença na celebração, entre elas Fafá de Belém, Wanessa Camargo e Max Porto, reforçando o encontro de diferentes gerações que ajudaram a construir a história da Globo.