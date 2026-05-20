Wanessa Camargo surge acompanhada do novo namorado em evento global

A cantora Wanessa Camargo chamou atenção ao surgir acompanhada do novo namorado durante a estreia do musical Espelho Mágico, realizada na noite desta terça-feira, no Rio de Janeiro. O espetáculo foi produzido especialmente para dar continuidade às comemorações dos 60 anos da TV Globo.

Sempre simpática com a imprensa, Wanessa chegou ao evento ao lado do ator, modelo e médico Bruno Bevan, com quem vive o novo relacionamento. Os dois posaram juntos e esbanjaram sintonia durante a passagem pelo tapete do evento global.

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Questionada pela coluna sobre o novo romance e se estaria apaixonada, a artista preferiu manter a discrição, mas respondeu de forma direta e sorridente: “Estou feliz”.

A presença do casal rapidamente virou assunto entre os convidados da noite, especialmente pelo clima de cumplicidade e troca de carinho durante a estreia do espetáculo, que reuniu diversas celebridades e nomes históricos da televisão brasileira.