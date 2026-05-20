InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Wanessa Camargo surge acompanhada do novo namorado em evento global

Sempre simpática com a imprensa, Wanessa chegou ao evento ao lado do ator, modelo e médico Bruno Bevan

Wanessa Camargo - (crédito: Foto reprodução internet)
Wanessa Camargo - (crédito: Foto reprodução internet)

A cantora Wanessa Camargo chamou atenção ao surgir acompanhada do novo namorado durante a estreia do musical Espelho Mágico, realizada na noite desta terça-feira, no Rio de Janeiro. O espetáculo foi produzido especialmente para dar continuidade às comemorações dos 60 anos da TV Globo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Sempre simpática com a imprensa, Wanessa chegou ao evento ao lado do ator, modelo e médico Bruno Bevan, com quem vive o novo relacionamento. Os dois posaram juntos e esbanjaram sintonia durante a passagem pelo tapete do evento global.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Questionada pela coluna sobre o novo romance e se estaria apaixonada, a artista preferiu manter a discrição, mas respondeu de forma direta e sorridente: “Estou feliz”.

A presença do casal rapidamente virou assunto entre os convidados da noite, especialmente pelo clima de cumplicidade e troca de carinho durante a estreia do espetáculo, que reuniu diversas celebridades e nomes históricos da televisão brasileira.

  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 20/05/2026 03:52
    SIGA
    x