Luciana Gimenez pede emprego para Globo

Luciana Gimenez resolveu colocar o próprio nome no jogo e não fez questão nenhuma de esconder sua ambição televisiva. Durante entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, a apresentadora surpreendeu ao revelar que sonha em assumir o comando do Big Brother Brasil, atualmente apresentado por Tadeu Schmidt.

Sem rodeios, Luciana foi questionada sobre o que ainda gostaria de fazer na televisão e respondeu de forma direta: apresentar o BBB. E ela não parou por aí. A apresentadora ainda mandou um recado explícito para a Globo, deixando claro que toparia o desafio sem pensar duas vezes.

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“Estou aqui, me contrate”, disparou ela, em tom descontraído, mas deixando no ar aquela pontinha de vontade real de ocupar a cadeira mais observada da TV brasileira.

Segundo Luciana, sua chegada ao reality representaria uma inovação para o formato, principalmente por colocar uma mulher à frente do programa. A fala, porém, acabou ignorando um detalhe importante da história do BBB: na primeira edição do reality, Marisa Orth dividiu a apresentação com Pedro Bial.

Durante a conversa, Luciana também citou Adriane Galisteu como exemplo de sucesso feminino em realities. A apresentadora elogiou o desempenho da colega no comando de A Fazenda e afirmou que Galisteu vem conduzindo muito bem o programa rural da Record.

Nas redes sociais, a declaração rapidamente dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas apoiaram a ideia de ver Luciana em um reality de grande porte, outros afirmaram que o comando do BBB exige um perfil mais próximo do jornalismo e da mediação emocional dos participantes.

Ainda assim, Luciana mostrou que continua sabendo exatamente como virar assunto, mesmo longe dos holofotes diários da TV aberta.