Sasha emociona com desfile inspirado na avó

Sasha Meneghel viveu uma noite daquelas que misturam moda, emoção e memória afetiva. A estilista apresentou, nesta quarta-feira, em São Paulo, a nova coleção da Mondepars, marca comandada por ela, e escolheu transformar o desfile em uma homenagem delicada à avó materna, dona Alda Meneghel, falecida em 2018.

A coleção foi toda construída a partir das lembranças afetivas que Sasha guarda da matriarca da família Meneghel, trazendo referências elegantes, clássicas e cheias de significado pessoal. O momento mais emocionante da noite aconteceu quando Xuxa Meneghel recebeu da filha um modelo exclusivo criado especialmente para ela.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Rainha dos Baixinhos não segurou a emoção ao ver a homenagem à mãe ganhar vida na passarela. Entre olhares emocionados e aplausos discretos, ficou evidente que o desfile ultrapassou a moda e virou quase uma carta de amor em forma de coleção.

O evento reuniu diversos famosos e amigos próximos da família. Bruna Marquezine e Sabrina Sato fizeram questão de prestigiar Sasha na primeira fila, enquanto João Lucas acompanhava tudo de perto, em clima de orgulho absoluto. Luciano Szafir também marcou presença no desfile da filha.

Nas redes sociais, internautas elogiaram a sensibilidade da coleção e destacaram a maturidade de Sasha no universo da moda. Teve até quem dissesse que a estilista conseguiu fazer aquilo que poucas marcas conseguem hoje em dia: emocionar sem precisar gritar.