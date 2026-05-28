XBRI mantém projeto de fábrica no Paraná mesmo sem participação da chinesa Linglong

A XBRI Pneus segue firme com os planos de instalar sua futura fábrica em Ponta Grossa, no Paraná, mesmo após a definição de que a fabricante chinesa Shandong Linglong Tyre não fará parte da estrutura societária do projeto neste primeiro momento.

O empreendimento continua em desenvolvimento e é tratado pela companhia como um dos passos mais importantes dentro da estratégia de crescimento da marca no Brasil. A expectativa é que a futura unidade industrial se transforme em uma das maiores referências do setor pneumático na América Latina.

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Nos bastidores, as duas empresas chegaram a discutir a criação de uma joint venture para tocar a operação brasileira, mas o modelo inicialmente analisado acabou não avançando. Pessoas ligadas às negociações afirmam que a decisão da Linglong estaria relacionada ao atual cenário internacional da indústria de pneus, incluindo desafios financeiros e revisões estratégicas envolvendo operações fora da China.

Apesar da mudança, a XBRI afirma que nada muda no andamento do projeto paranaense. A companhia reforça que o plano industrial segue ativo e alinhado ao movimento de expansão da marca no mercado nacional.

“Atualmente, a XBRI vive um importante momento de crescimento no Brasil. Seguimos totalmente comprometidos com a implantação do projeto industrial”, afirmou a empresa em comunicado.

Além do impacto econômico esperado, a futura fábrica também é vista como um motor de desenvolvimento para a região de Ponta Grossa. A previsão é de geração de milhares de empregos diretos e indiretos durante as fases de implantação e operação, além do fortalecimento da cadeia de fornecedores e da indústria local.

A companhia também avalia que o momento é estratégico para ampliar a produção nacional, principalmente diante das transformações nas cadeias globais de fornecimento e da busca crescente por operações industriais mais regionalizadas.

Segundo a XBRI, o projeto deve reunir tecnologia de ponta e estrutura moderna, posicionando a unidade entre os empreendimentos mais avançados do setor na América Latina.

Com a fábrica, a marca pretende ampliar sua presença no mercado brasileiro e aproveitar a localização estratégica do Paraná para fortalecer a logística e a distribuição em diferentes regiões do país.