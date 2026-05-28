Camarote Paulista estreia na Parada SP com Tati Quebra Barraco, Diego Martins e clima de "festa dentro da festa"

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo chega à sua 30ª edição no próximo dia 7 de junho prometendo, mais uma vez, transformar a Avenida Paulista em um dos maiores encontros da diversidade no mundo. E entre as novidades deste ano, um espaço já começou a chamar atenção antes mesmo da estreia: o Camarote Paulista by SCRUFF.

Idealizado por Guto Melo, CEO da Agência Zapping e nome conhecido nos bastidores dos grandes eventos voltados ao público LGBT+, o novo camarote surge com a proposta de reunir quem quer curtir a Parada de uma forma mais confortável, sem abrir mão da festa, da música e, claro, da pegação organizada que já virou tradição nesses eventos.

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O line-up mistura diferentes nomes queridos da comunidade e aposta naquele clima de “festa dentro da festa”. Entre as atrações confirmadas estão Tati Quebra Barraco, Diego Martins e os DJs Bruno Pacheco, Luan Poffo e Diveras. O espaço ainda recebe festas já conhecidas do público, como Eupho, Minhoqueens e A Casa dos Produtores.

Com capacidade para cerca de 600 pessoas, o camarote terá open bar, open food, dois mirantes com vista privilegiada para os trios da avenida e oito horas seguidas de programação musical. A proposta é atender um público que quer viver a energia da Parada, mas sem enfrentar o aperto e o tumulto da multidão.

“Hoje muita gente busca uma experiência mais confortável, segura e exclusiva. A Parada cresceu muito e os camarotes passaram a fazer parte desse novo movimento”, explica Guto Melo.

A parceria com o SCRUFF Brasil, aplicativo de relacionamento bastante popular entre o público gay, também promete movimentar o espaço com ativações interativas, distribuição de brindes e ações voltadas para quem gosta de transformar qualquer evento em conteúdo para as redes sociais. Entre as brincadeiras previstas estão um “tapete vermelho” para os looks da noite, repórteres circulando pelo camarote e até uma misteriosa “caixa secreta” distribuindo brindes e desafios.

Nos bastidores, o clima já é de expectativa para ver se o novo espaço realmente vai se transformar em um dos pontos mais disputados da Parada deste ano. Porque se tem uma coisa que a comunidade LGBT+ sabe fazer bem, é transformar qualquer celebração em um verdadeiro acontecimento.