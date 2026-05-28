Fala de Luciana Gimenez repercute na web: "Nunca ganhei dinheiro de homem nenhum"

Luciana Gimenez voltou a movimentar a internet após uma declaração feita durante sua participação no programa Pânico, da Jovem Pan. Sem fugir da polêmica, a apresentadora afirmou que nunca ganhou dinheiro de homem nenhum, surpreendendo até os próprios entrevistadores.

A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, principalmente pelo histórico amoroso da apresentadora, que é mãe de filhos de dois homens extremamente bem-sucedidos: Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, e Marcelo de Carvalho, empresário e um dos donos da RedeTV!.

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Durante a conversa, Luciana deu a entender que sempre foi responsável financeiramente pelos filhos e que nunca teria dependido de pensão ou ajuda financeira dos pais das crianças. A declaração chamou atenção justamente porque, durante anos, parte do público associou sua imagem a relacionamentos com homens milionários.

Nas redes, as opiniões ficaram divididas. Enquanto alguns internautas elogiaram a independência financeira da apresentadora e destacaram sua trajetória profissional na televisão, outros questionaram a fala e ironizaram o fato de Luciana ter vivido cercada por figuras poderosas e influentes.

Mesmo assim, uma coisa ficou clara: Luciana sabe exatamente como transformar uma entrevista descontraída em assunto nacional. E, entre elogios, críticas e memes, o nome da apresentadora voltou a dominar os comentários da web.