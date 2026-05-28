Carlinhos Maia festeja aniversário de 75 anos da mãe e reúne famosos em celebração luxuosa

Carlinhos Maia mostrou mais uma vez que, quando o assunto é família, ele gosta de fazer tudo em grande estilo. O influenciador preparou uma festa surpresa luxuosa para comemorar os 75 anos de dona Maria Maia, sua mãe, e reuniu famosos, amigos, funcionários e familiares em uma celebração daquelas em São Paulo.

Conhecido por não economizar quando quer impressionar, Carlinhos caprichou em absolutamente cada detalhe da noite. A decoração repleta de flores, pianista ao vivo, música de qualidade e apresentações especiais deram ao evento aquele ar sofisticado de festa de novela.

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Maria Maia (foto: Reprodução instagram)

Entre os famosos que marcaram presença estavam Simone Mendes, Celso Portiolli e Rodrigo Faro, que chegou acompanhado da esposa Vera Viel. Amigos próximos do influenciador e até funcionários da equipe também foram convidados para celebrar ao lado da família Maia.

E como festa de Carlinhos nunca vem desacompanhada de emoção e ostentação, os presentes dados à mãe rapidamente viraram assunto nas redes sociais. Desde o dia anterior ao aniversário, o influenciador já vinha mostrando aos seguidores os mimos preparados para dona Maria. Joias, roupas de grife e até um verdadeiro “dia de princesa” fizeram parte da programação antes da grande noite.

No palco, Paula Fernandes, Mumuzinho e Kell Smith ajudaram a embalar a comemoração com apresentações ao vivo, garantindo aquele clima emotivo e animado que dominou a festa do início ao fim.

Joias de presente (foto: Reprodução instagram)

Familiares vindos do Nordeste, levados por Carlinhos especialmente para a celebração, também emocionaram os convidados e reforçaram o lado afetivo do encontro.

Mas um detalhe não passou despercebido pelos seguidores atentos: a ausência de Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos Maia. Apesar de não comparecer ao evento, Lucas fez questão de homenagear dona Maria nas redes sociais, publicando mensagens carinhosas e declarando o amor que sente pela ex-sogra.

Nas redes, internautas elogiaram o carinho do influenciador com a mãe, enquanto outros brincaram que Carlinhos consegue transformar até aniversário em um verdadeiro espetáculo de celebridades.