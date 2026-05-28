"Meu Filho É Um Musical" estreia no Rio e transforma legado de Paulo Gustavo em superprodução emocionante

Paulo Gustavo está de volta aos palcos, agora através de uma homenagem que promete emocionar o público do início ao fim. Estreia no próximo dia 28 de maio, no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro, o espetáculo “Meu Filho É Um Musical”, superprodução inédita que celebra a trajetória de um dos artistas mais amados da cultura brasileira.

Idealizado por Déa Lúcia, mãe do humorista, e por Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo, o musical nasce como a realização de um dos maiores sonhos do ator: protagonizar uma montagem grandiosa inspirada no estilo Broadway. E pelo tamanho da produção, o desejo foi levado a sério.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O espetáculo percorre momentos marcantes da vida do artista, desde a infância em Niterói até a consagração nacional como fenômeno do humor. A narrativa aposta em um olhar íntimo, afetivo e cheio de memória emocional, resgatando não apenas o humor afiado de Paulo Gustavo, mas também sua relação intensa com a família, especialmente com Déa Lúcia, inspiração eterna para a icônica Dona Hermínia.

A montagem conta com texto de Fil Braz, parceiro criativo de Paulo Gustavo em sucessos como 220 Volts e Minha Mãe É Uma Peça. A dramaturgia ainda ganhou colaboração da antropóloga Beatriz Coelho, responsável por uma pesquisa aprofundada sobre a vida e carreira do artista. A direção é assinada por Ju Amaral e João Fonseca.

No palco, o espetáculo impressiona pelos números. São 32 atores em cena, acompanhados por uma orquestra com 13 músicos e maestro, além de uma estrutura gigantesca com 25 cenários e cerca de 300 figurinos assinados por Theodoro Cochrane. As peças fazem referências aos looks emblemáticos de Paulo Gustavo sem recorrer à caricatura literal, reforçando o tom respeitoso da homenagem.

A produção também aposta pesado em tecnologia e promete uma experiência visual imersiva. O musical se tornou o único no Brasil a utilizar dois projetores com potência de 20 mil ansi lumens, criando projeções grandiosas assinadas pela Maze FX.

No elenco, os atores João Pedro Chaseliov e Pierre Baitelli se alternam no papel de Paulo Gustavo, enquanto Stella Maria Rodrigues interpreta Dona Déa. A montagem ainda reúne nomes como Marcelo Varzea, Talita Castro, Valéria Barcellos, Cris Pompeo e Castorine.

Mais do que revisitar a carreira de um humorista, “Meu Filho É Um Musical” surge como uma celebração da afetividade, do humor popular e da identificação que Paulo Gustavo criou com milhões de brasileiros. Não à toa, a trilogia Minha Mãe É Uma Peça levou mais de 24 milhões de espectadores aos cinemas e transformou o artista em um verdadeiro fenômeno nacional.

Entre emoção, gargalhadas e memórias afetivas, o musical promete fazer aquilo que Paulo Gustavo fazia como poucos: arrancar risos enquanto emociona profundamente.

Serviço

Meu Filho É Um Musical estreia em 28 de maio de 2026, no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A temporada segue até 19 de julho, com sessões às quartas, quintas e sextas às 20h, e sábados e domingos às 16h e às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 50.