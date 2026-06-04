Monique Medeiros é condenada a 1 ano e 4 meses de prisão por omissão no caso Henry Borel

Após dez dias de julgamento, a Justiça decidiu pela condenação de Monique Medeiros e do ex-vereador Dr. Jairinho no caso da morte do menino Henry Borel, ocorrida em 2021 e que comoveu o Brasil.

Monique Medeiros, mãe de Henry, foi condenada a 1 ano e 4 meses de prisão pelo crime de omissão em relação às torturas sofridas pelo filho antes de sua morte. A decisão considerou que ela tinha conhecimento das agressões e deixou de agir para proteger a criança.

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Já o padrasto de Henry, Dr. Jairinho, recebeu pena de 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo.

Após a divulgação da sentença, Leniel Borel, pai de Henry, afirmou que pretende recorrer da decisão relacionada à condenação de Monique Medeiros, por considerar a pena aplicada insuficiente diante da gravidade dos fatos.

O caso Henry Borel se tornou um dos mais emblemáticos da história recente do país, mobilizando autoridades, especialistas em proteção à infância e a opinião pública ao longo dos últimos anos.