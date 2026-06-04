Climão! Angélica foge de pergunta sobre Virgínia Fonseca e deixa repórter sem resposta

O clima ficou no ar durante a estreia VIP de “Meu Filho É Um Musical”, espetáculo estrelado por Dona Déa Lúcia em homenagem ao saudoso Paulo Gustavo, realizado na última terça-feira, no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro.

Entre os convidados da noite estavam Angélica e Luciano Huck, que chamaram atenção não apenas pela presença no evento, mas também por uma resposta que acabou não vindo.

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Durante entrevista à repórter Monique Arruda, do Portal LeoDias, Angélica foi questionada sobre Virgínia Fonseca. O assunto ganhou repercussão após a apresentadora sair em defesa da influenciadora, que recentemente foi vaiada e alvo de xingamentos no Maracanã durante uma partida da Seleção Brasileira, partida que contou com a presença de seu ex-namorado, o jogador Vini Jr.

Ao ser perguntada se gostava de Virgínia, Angélica preferiu não entrar na questão. Saindo pela tangente, a esposa de Luciano Huck mudou o foco da conversa e destacou a importância de as mulheres apoiarem umas às outras, especialmente em situações de ataques públicos e exposição excessiva.

A resposta, no entanto, não esclareceu a dúvida levantada pela jornalista. Com elegância, mas sem responder diretamente à pergunta, Angélica encerrou o assunto e deixou no ar uma questão que continua despertando curiosidade entre os fãs e seguidores das duas famosas.