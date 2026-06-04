Brasília recebe a primeira loja do Brasil dedicada exclusivamente ao tratamento da celulite

Mesmo entre mulheres que mantêm hábitos saudáveis, praticam exercícios físicos e investem em cuidados estéticos, a celulite continua sendo uma das principais queixas relacionadas ao corpo. O tema, que durante anos ficou restrito aos consultórios e conversas privadas, passou a ganhar mais visibilidade nos últimos anos e tem levado mais mulheres a procurar tratamentos específicos para a condição.

É nesse cenário que Brasília receberá a primeira clínica do país dedicada exclusivamente ao tratamento avançado da celulite. A inauguração acontece no segundo semestre desse ano, no bairro Asa Sul. O movimento acompanha uma tendência internacional de consumidores cada vez mais interessados em experiência de maior recorrência, acompanhamento próximo e tratamentos específicos, principalmente dentro do universo do wellness e da estética premium.

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Diferentemente do formato convencional, que reúne tratamentos corporais e faciais em um mesmo espaço, a nova unidade terá atuação exclusiva na avaliação, acompanhamento e tratamento da celulite, com protocolos voltados para diferentes graus da condição.

A mudança pode ser observada também entre celebridades que passaram a falar com mais naturalidade sobre o tema. Nomes como Giovanna Antonelli, Juju Salimeni, Jojo Todynho e Érika Schneider já recorreram ao GoldIncision, método que inspirou a criação da clínica. “Brasília foi escolhida porque é uma cidadã com alta renda e potencial de consumo para o nosso serviço de alto valor agregado. Existe uma mudança no comportamento de consumo da estética, principalmente entre mulheres que não buscar apenas um procedimento isolado, mas uma experiência de cuidado corporal mais exclusiva e personalizada”, explica Nívea Bordin Chacur, CEO da GoldIncision.

A escolha da capital federal também acompanha o perfil de consumo da cidade. A expectativa da empresa é transformar Brasília na primeira praça de validação do modelo físico, entre uma estrutura prêmio da marca, sendo o início do modelo em expansão nacional e internacional.

A abertura da unidade simboliza uma mudança que vai além do mercado da estética. Ao ganhar um espaço próprio, a celulite deixa de dividir atenção com dezenas de outros procedimentos estéticos e passa a ser o foco de um modelo criado exclusivamente para atender essa demanda.

