De sair chorando! Musical sobre Paulo Gustavo leva plateia às lágrimas e emociona do início ao fim

É praticamente impossível sair da sessão de “Meu Filho É Um Musical” sem os olhos marejados. A produção, inspirada na vida de Paulo Gustavo, consegue algo raro: fazer o público rir, se emocionar e reviver uma das histórias mais marcantes do entretenimento brasileiro em pouco mais de duas horas.

Com Dona Déa Lúcia no elenco, o espetáculo mergulha nas memórias mais afetivas da família para reconstruir a trajetória do menino sonhador de Niterói que conquistou o Brasil com seu talento, irreverência e capacidade única de transformar situações comuns em humor extraordinário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Espetáculo Meu Filh0 é um Musical (foto: Fotos Thiago Sodré)

Ao longo da montagem, o público acompanha os primeiros passos de Paulo Gustavo, suas dificuldades, seus sonhos e a determinação que o levou a se tornar um dos maiores fenômenos do teatro e do cinema nacional. Mas a peça vai além da carreira. Ela revela o filho dedicado, o amigo generoso, o profissional apaixonado pelo que fazia e o símbolo de representatividade que se tornou para milhões de brasileiros da comunidade LGBTQIAPN+.

Espetáculo Meu Filh0 é um Musical (foto: Fotos Thiago Sodré)

O espetáculo também evidencia como tudo aconteceu de forma intensa e veloz. Depois de anos batalhando por espaço, Paulo Gustavo alcançou o estrelato e transformou seu talento em um verdadeiro fenômeno de público. O sucesso estrondoso trouxe reconhecimento, fama e fortuna, mas também faz o espectador refletir sobre como sua passagem foi breve diante de tudo o que ainda poderia ter realizado.

É justamente no segundo ato que a emoção toma conta da plateia. A narrativa abandona aos poucos o tom festivo e mergulha nos dias mais difíceis da pandemia que paralisou o mundo. O palco passa a retratar os momentos finais do humorista, a angústia da família e a luta travada no hospital contra a Covid-19.

Espetáculo Meu Filh0 é um Musical (foto: Fotos Thiago Sodré)

O desfecho é devastador. Sem recorrer ao exagero, a montagem conduz o público até a despedida de Paulo Gustavo de maneira delicada e profundamente humana. Quando as luzes se apagam, o silêncio toma conta do teatro. Muitos espectadores deixam seus assentos enxugando lágrimas, ainda impactados pela força da história que acabaram de testemunhar.

“Meu Filho É Um Musical” não é apenas uma homenagem. É uma celebração da vida, do talento e do legado de um artista que continua vivo na memória afetiva dos brasileiros.

Nota: 10.