Maria Cecília & Rodolfo celebram quase 20 anos de carreira e revelam segredo para manter casamento e parceria nos palcos

Poucos artistas conseguem atravessar quase duas décadas de carreira mantendo a mesma essência que os levou ao sucesso. Maria Cecília & Rodolfo são um desses casos raros. Prestes a completar 20 anos de trajetória, a dupla segue se reinventando sem perder a identidade que conquistou milhões de fãs em todo o Brasil.

A dupla concedeu entrevista exclusiva à Coluna do Sodré, do Correio Braziliense, antes de subir ao palco do Villa Country, em São Paulo, para uma noite especial ao lado de João Bosco & Vinícius e João Neto & Frederico. Durante a conversa, os sertanejos refletiram sobre o momento atual da carreira, a vida a dois e os novos desafios musicais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo eles, o projeto “Sessions” representa justamente essa fase mais madura da dupla. O trabalho nasceu da vontade de experimentar novos caminhos musicais, explorando sonoridades diferentes, sem abandonar a essência romântica que sempre marcou suas canções.

“A gente está há 19 anos na estrada e hoje se permite fazer algumas coisas diferentes. Tem músicas com propostas que nunca tínhamos explorado, letras mais descontraídas, arranjos com metais e uma sonoridade mais ousada, mas sem perder nossa identidade”, explicaram.

Para os artistas, o amadurecimento não aconteceu de uma hora para outra. É resultado natural do tempo, da experiência acumulada e da própria evolução pessoal e profissional vivida ao longo dos anos.

O casal também comemorou a receptividade do público ao novo trabalho. As canções lançadas no projeto “Sessions” vêm conquistando os fãs e reforçando a conexão construída desde o início da carreira.

A apresentação no Villa Country teve um significado especial. Pela primeira vez, Maria Cecília & Rodolfo dividiram o palco em uma mesma noite com João Bosco & Vinícius e João Neto & Frederico, artistas que também ajudaram a construir o fenômeno do sertanejo universitário.

“É uma noite histórica. Essas músicas continuam vivas até hoje. São canções que marcaram uma geração e que seguem emocionando as pessoas. É muito gratificante olhar para trás e perceber que esse trabalho foi feito com verdade, amor e essência”, destacaram.

Quando o assunto saiu da música e entrou na vida pessoal, Maria Cecília e Rodolfo foram sinceros ao falar sobre o relacionamento que atravessa os anos junto com a carreira. Considerados o casal mais emblemático do sertanejo, eles descartam fórmulas prontas para explicar o sucesso da união.

Segundo a dupla, não existe segredo. O casamento, assim como a carreira, exige dedicação diária, diálogo e vontade de fazer dar certo.

“A gente luta todos os dias pela nossa família, pelo nosso casamento e pelos nossos sonhos. Quando existe amor, tudo fica mais leve. O amor é o que sustenta tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa carreira”, afirmaram.

Entre novas experiências musicais, quase duas décadas de estrada e uma história construída lado a lado, Maria Cecília & Rodolfo seguem mostrando que algumas parcerias conseguem atravessar o tempo sem perder a sintonia.

Confira a entrevista: