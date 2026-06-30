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Amanda Kimberlly revela por que filha ficou fora da Copa ao lado de Neymar Jr. e faz desabafo

Modelo usou as redes sociais para rebater criticas e desabfar

Neymar, Helena e Amanda Kimberly - (crédito: Foto reprodução Instagram)
Neymar, Helena e Amanda Kimberly - (crédito: Foto reprodução Instagram)

A influenciadora Amanda Kimberlly revelou o verdadeiro motivo de a filha não ter viajado para acompanhar o pai, Neymar Jr., durante a Copa do Mundo, ao contrário dos outros irmãos do jogador. Em um desabafo, Amanda afirmou que a menina acabou ficando de fora da viagem por não ter recebido um convite da família do atleta.

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Segundo ela, toda a documentação necessária já havia sido providenciada. A criança tirou passaporte, visto e estava completamente preparada para embarcar, mas, apesar de toda a organização, o convite esperado nunca chegou.

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A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre internautas. Enquanto alguns demonstraram solidariedade à influenciadora e à filha, outros defenderam que a situação envolve questões familiares que só dizem respeito aos envolvidos. Até o momento, Neymar Jr. e seus familiares não se manifestaram publicamente sobre o assunto.


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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 30/06/2026 14:19
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