Flay bate boca com produtor de evento após confusão nos bastidores e sai em defesa da própria equipe

A cantora e ex-BBB Flay protagonizou um momento de tensão durante uma apresentação em Lagoa do Ouro, no Agreste de Pernambuco, após se envolver em uma discussão acalorada com um produtor do evento. O desentendimento aconteceu nos bastidores do show e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, depois que vídeos da confusão começaram a circular.

Visivelmente indignada, Flay interrompeu o silêncio para explicar o que havia motivado sua reação. Segundo a artista, o estopim foi a forma como integrantes de sua equipe teriam sido tratados pela organização do evento. A cantora afirmou que não aceitaria falta de respeito com os profissionais que trabalham ao seu lado e fez questão de defendê-los publicamente.

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Nas imagens divulgadas, Flay aparece discutindo com um dos responsáveis pela produção, cobrando respeito e melhores condições para sua equipe. De acordo com a cantora, houve xingamentos, falta de estrutura e situações que ultrapassaram os limites do profissionalismo.

Após a repercussão, a ex-BBB reforçou que sempre procura cumprir seus compromissos com o público, mas que não permanecerá calada diante de qualquer situação que coloque em risco ou desrespeite sua equipe. O episódio dividiu opiniões nas redes sociais: enquanto muitos internautas elogiaram a postura da artista por defender seus colaboradores, outros criticaram a forma como a discussão aconteceu em público.