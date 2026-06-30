Carlinhos Maia quebra o silêncio, pede apoio aos fãs e reage após onda de críticas por suposto affair

Em meio à repercussão de sua viagem aos Estados Unidos na companhia de Lucas Lobato, apontado por internautas como seu suposto affair, Carlinhos Maia resolveu abrir o coração. O influenciador usou as redes sociais para conversar com os seguidores, pedir apoio e confiança e afirmar que deseja viver esse novo momento sem julgamentos.

Nos últimos dias, Carlinhos viu seu nome dominar as redes sociais após surgir em diversos registros ao lado de Lucas. A proximidade entre os dois intensificou os rumores de um possível relacionamento e acabou provocando uma onda de críticas, além da perda de seguidores, segundo relatos do próprio influenciador.

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Durante o desabafo, Carlinhos pediu que os fãs respeitem suas escolhas e afirmou que espera receber o mesmo carinho que sempre ofereceu ao público ao longo da carreira. Sem confirmar ou negar um romance, ele reforçou que não pretende viver em função da opinião alheia e que deseja apenas seguir sua vida em paz.

A viagem aos Estados Unidos acontece em meio às especulações sobre sua vida amorosa, que ganharam força após o fim do casamento com Lucas Guimarães. Desde então, cada aparição de Carlinhos ao lado de Lucas Lobato tem alimentado comentários nas redes sociais, dividindo opiniões entre fãs que apoiam sua nova fase e outros que criticam a exposição do influenciador.