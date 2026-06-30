Negociou o inegociável! Virgínia reata romance com Vini Jr. e casal já planeja férias em Ibiza

Depois de semanas de especulações sobre o relacionamento, tudo indica que Virgínia Fonseca e Vini Jr. voltaram a viver um romance. A influenciadora fez um bate e volta no Brasil para cumprir sua agenda no São João de Petrolina, em Pernambuco, mas retornou rapidamente aos Estados Unidos a tempo de assistir ao duelo entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo e torcer de perto pelo jogador.

Segundo fontes próximas ao casal, a reconciliação aconteceu de forma discreta, longe dos holofotes. Apesar de ainda evitarem oficializar o relacionamento publicamente, Virgínia e Vini Jr. estariam novamente vivendo como um casal e já fazem planos para os próximos dias.

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A novidade é que os dois já estariam organizando uma viagem romântica para Ibiza, na Espanha, assim que a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo chegar ao fim, seja com a conquista do tão sonhado hexacampeonato ou em caso de eliminação.

Nos bastidores, amigos afirmam que o clima entre os dois é de sintonia e que a breve passagem de Virgínia pelo Brasil não alterou os planos do casal. A influenciadora fez questão de retornar rapidamente para acompanhar Vini Jr. em um dos momentos mais importantes de sua carreira, reforçando que a relação atravessa uma nova fase.

Embora nem Virgínia nem Vini Jr. tenham comentado oficialmente sobre a reconciliação, as movimentações dos dois vêm alimentando ainda mais os rumores e movimentando as redes sociais, onde fãs acompanham atentos cada aparição do possível casal.