‘Quem Ama Cuida’ resgata o prestígio da Globo e reacende planos de expansão da dramaturgia

A novela “Quem Ama Cuida”, assinada por Walcyr Carrasco, tornou-se o principal trunfo da Globo em 2026. Exibida na faixa das 21h, a trama conquistou audiência, repercussão nas redes sociais e elogios da crítica especializada, devolvendo à emissora o protagonismo na dramaturgia nacional.

O desempenho da produção vem sendo comemorado nos bastidores da Globo. Executivos da emissora avaliam que o sucesso da novela representa uma retomada do prestígio das produções de horário nobre e já discutem novos investimentos no setor. Entre as possibilidades em análise está o retorno das novelas inéditas para a faixa das 23h, espaço que revelou produções marcantes e que está fora da programação há alguns anos.

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Além dos bons índices de audiência, “Quem Ama Cuida” tornou-se um dos assuntos mais comentados diariamente nas redes sociais. Os desdobramentos da trama, aliados às reviravoltas características de Walcyr Carrasco, impulsionaram o engajamento do público e transformaram a novela em um dos maiores fenômenos do entretenimento brasileiro na atualidade.

Internamente, o resultado é visto como um indicativo de que ainda existe forte demanda por grandes novelas. A repercussão positiva reforçou a confiança da emissora em ampliar os investimentos em dramaturgia, incluindo projetos para novas faixas de exibição e produções mais ousadas voltadas ao público adulto.

Com audiência consolidada, forte presença digital e aprovação da crítica, “Quem Ama Cuida” consolida-se como um dos maiores acertos da Globo nos últimos anos e pode abrir caminho para uma nova fase da teledramaturgia da emissora.