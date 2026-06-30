Desembargadora rejeita argumento da defesa sobre a filha de 10 anos e afirma que não há indícios de abandono ou vulnerabilidade da criança

Ao analisar o caso, no entanto, a desembargadora responsável pela decisão rejeitou o argumento. Segundo o entendimento da magistrada, o fato de Deolane ser mãe, por si só, não justifica a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar.

Na decisão, a desembargadora destacou que a influenciadora participou voluntariamente do reality show A Fazenda por cerca de três meses, período em que permaneceu afastada da filha. Para a magistrada, esse fato demonstra que a ausência materna, naquele contexto, não foi considerada um impedimento pela própria investigada.

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A decisão também ressalta que não há elementos nos autos que indiquem qualquer situação de abandono, desamparo ou vulnerabilidade envolvendo a criança. Com isso, a Justiça concluiu que não ficou demonstrada uma circunstância excepcional capaz de justificar a concessão da liberdade com base na maternidade.

Dessa forma, o pedido da defesa foi novamente rejeitado, e Deolane Bezerra permanecerá presa enquanto o processo segue em tramitação.