InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Desembargadora rejeita argumento da defesa sobre a filha de 10 anos e afirma que não há indícios de abandono ou vulnerabilidade da criança

A Justiça de São Paulo negou um novo pedido de liberdade apresentado pela defesa de Deolane Bezerra. Os advogados da influenciadora alegaram que ela deveria responder ao processo em liberdade para acompanhar a filha de 10 anos, sustentando que a presença da mãe seria essencial neste momento.

Deolane Bezerra - (crédito: Reprodução internet)
Deolane Bezerra - (crédito: Reprodução internet)

Ao analisar o caso, no entanto, a desembargadora responsável pela decisão rejeitou o argumento. Segundo o entendimento da magistrada, o fato de Deolane ser mãe, por si só, não justifica a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na decisão, a desembargadora destacou que a influenciadora participou voluntariamente do reality show A Fazenda por cerca de três meses, período em que permaneceu afastada da filha. Para a magistrada, esse fato demonstra que a ausência materna, naquele contexto, não foi considerada um impedimento pela própria investigada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A decisão também ressalta que não há elementos nos autos que indiquem qualquer situação de abandono, desamparo ou vulnerabilidade envolvendo a criança. Com isso, a Justiça concluiu que não ficou demonstrada uma circunstância excepcional capaz de justificar a concessão da liberdade com base na maternidade.

Dessa forma, o pedido da defesa foi novamente rejeitado, e Deolane Bezerra permanecerá presa enquanto o processo segue em tramitação.

  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 30/06/2026 15:19
    SIGA
    x