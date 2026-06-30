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Por: Thiago Sodré

De calcinha? Ator surpreende ao mostrar look para torcer pelo Brasil na Copa

Igor Jansen movimentou as redes sociais ao aparecer com uma peça íntima feminina nas cores da Seleção antes da partida contra o Japão

Igor Jansen - (crédito: Reprodução instagram)
Igor Jansen - (crédito: Reprodução instagram)

O ator Igor Jansen, de 22 anos, voltou a chamar a atenção dos seguidores ao publicar um vídeo mostrando o look escolhido para acompanhar a partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo de 2026. O que mais repercutiu foi a aparição de uma peça íntima feminina nas cores verde e amarela, levando muitos internautas a interpretarem que o artista sugeriu estar usando uma calcinha para torcer pela Seleção Brasileira.

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Na legenda da publicação, Igor entrou no clima da partida e brincou com a ansiedade dos torcedores. “Trajado pra passar nervoso com o Brasil”, escreveu o ator, arrancando milhares de curtidas e comentários.

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Logo nos primeiros segundos do vídeo, a peça íntima aparece em destaque antes de o ator completar o restante do figurino. A publicação rapidamente viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto muitos elogiaram o bom humor e a irreverência do artista, outros criticaram a brincadeira e questionaram a escolha do acessório.

Essa, porém, não é a primeira vez que Igor chama atenção por suas escolhas de figurino. Em outra ocasião, o artista também viralizou ao surgir usando um biquíni enquanto aproveitava um dia de praia, demonstrando que costuma tratar moda e expressão pessoal com naturalidade, sem se prender a padrões.

Igor Jansen
Igor Jansen (foto: Reprodução instagram)

Conhecido por seu estilo descontraído e por desafiar convenções de comportamento, Igor Jansen viu o vídeo ganhar ainda mais repercussão após a vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão, resultado que garantiu a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo e ampliou o alcance da publicação entre os torcedores.

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Thiago Sodré

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    Por Thiago Sodré
    postado em 30/06/2026 15:22
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