De calcinha? Ator surpreende ao mostrar look para torcer pelo Brasil na Copa

O ator Igor Jansen, de 22 anos, voltou a chamar a atenção dos seguidores ao publicar um vídeo mostrando o look escolhido para acompanhar a partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo de 2026. O que mais repercutiu foi a aparição de uma peça íntima feminina nas cores verde e amarela, levando muitos internautas a interpretarem que o artista sugeriu estar usando uma calcinha para torcer pela Seleção Brasileira.

Na legenda da publicação, Igor entrou no clima da partida e brincou com a ansiedade dos torcedores. “Trajado pra passar nervoso com o Brasil”, escreveu o ator, arrancando milhares de curtidas e comentários.

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Logo nos primeiros segundos do vídeo, a peça íntima aparece em destaque antes de o ator completar o restante do figurino. A publicação rapidamente viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto muitos elogiaram o bom humor e a irreverência do artista, outros criticaram a brincadeira e questionaram a escolha do acessório.

Essa, porém, não é a primeira vez que Igor chama atenção por suas escolhas de figurino. Em outra ocasião, o artista também viralizou ao surgir usando um biquíni enquanto aproveitava um dia de praia, demonstrando que costuma tratar moda e expressão pessoal com naturalidade, sem se prender a padrões.

Igor Jansen (foto: Reprodução instagram)

Conhecido por seu estilo descontraído e por desafiar convenções de comportamento, Igor Jansen viu o vídeo ganhar ainda mais repercussão após a vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão, resultado que garantiu a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo e ampliou o alcance da publicação entre os torcedores.