Após conquistar o público na Festa do Tomate, Ícaro Moraes encara multidão de 100 mil pessoas na Expo Itaguaí 2026

Depois de roubar a cena na tradicional Festa do Tomate, em Paty do Alferes, o cantor sertanejo Ícaro Moraes se prepara para um dos maiores desafios de sua carreira. A nova promessa da música sertaneja será uma das atrações da Expo Itaguaí 2026, onde dividirá a programação com Maiara & Maraisa diante de um público estimado em mais de 100 mil pessoas.

O artista chega embalado pela repercussão do espetáculo “Vombora”, apresentado na abertura da Festa do Tomate. O show chamou atenção pela combinação de grandes sucessos do sertanejo com efeitos de ilusionismo, uma proposta pouco comum no gênero e que vem se tornando a marca registrada de Ícaro Moraes.

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A aposta em um formato diferenciado tem sido um dos principais investimentos da equipe do cantor. Além da qualidade musical, a apresentação reúne efeitos visuais, números de ilusionismo e uma produção grandiosa, oferecendo ao público uma experiência que foge do padrão tradicional dos shows sertanejos.

A Expo Itaguaí 2026, considerada a maior festa agropecuária e country do estado do Rio de Janeiro, será realizada entre os dias 1º e 5 de julho, no Parque de Exposições de Itaguaí. Além de celebrar os 208 anos do município, o evento terá entrada gratuita e reunirá alguns dos principais nomes da música brasileira.

Em conversa com a Coluna do Sodré, o empresário Jaime Nolasco afirmou que o investimento feito na carreira de Ícaro Moraes acompanha o potencial artístico do cantor e revelou confiança no futuro do sertanejo.

“Estamos construindo uma carreira sólida. O investimento é proporcional ao talento que o Ícaro tem. Ele reúne qualidades que lembram grandes nomes da música sertaneja, como Bruno & Marrone, Daniel e Henrique & Juliano. Acreditamos que ele tem tudo para alcançar esse patamar”, afirmou o empresário.

Com uma agenda cada vez mais disputada e uma proposta artística que mistura tradição sertaneja com inovação, Ícaro Moraes desponta como uma das apostas da nova geração do gênero e promete transformar sua apresentação na Expo Itaguaí em mais um capítulo importante de sua trajetória.