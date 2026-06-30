Ex-Fazenda Victória Villarim anuncia fim do casamento após quase cinco anos: "Continuamos amigos"

A influenciadora, empresária e musa da Barroca Zona Sul, Victória Villarim anunciou o fim do casamento com o empresário Ivan Moniz após quase cinco anos juntos. A notícia foi compartilhada por meio de um comunicado publicado nos Stories do Instagram.
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"Seguidores, colegas e fãs, venho, por meio desta mensagem, comunicar algo muito importante. Muita gente acompanha a minha história com o Ivan e, por respeito e carinho a cada um de vocês, achamos que era o momento de compartilhar isso. Eu e o Ivan nos separamos", escreveu.
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A empresária explicou que a decisão foi tomada em comum acordo e de forma respeitosa. Segundo Victória, o término aconteceu após muitas conversas e reflexões sobre o futuro do casal.
"Essa não foi uma decisão impulsiva. Foi uma decisão muito bem pensada, tomada com muito diálogo, respeito e carinho. Com o tempo, percebemos que nossos projetos de vida, nossos objetivos e nossos caminhos estavam seguindo direções diferentes. Entendemos que o mais maduro e saudável era encerrar esse ciclo da melhor forma possível."
A ex-assistente de palco do Hora do Faro fez questão de ressaltar que o fim do relacionamento não foi motivado por desentendimentos e que ela e Ivan seguem como amigos.
"Não houve briga, não houve falta de respeito. Muito pelo contrário. Hoje continuamos amigos, sócios, nos admiramos e temos um enorme carinho um pelo outro. O amor e o respeito continuam existindo, mas de uma forma diferente, não mais como homem e mulher."
Victória afirmou que o relacionamento foi marcado por aprendizados, companheirismo e muitas lembranças felizes, que permanecerão como parte da história dos dois. Ela também agradeceu o carinho dos seguidores.
"Somos muito gratos por tudo o que vivemos juntos. Foram anos de aprendizado, parceria e muitos momentos felizes que sempre vão fazer parte da nossa história. Queremos agradecer também a vocês, que sempre torceram pela gente, vibraram com as nossas conquistas e nos acompanharam durante todo esse tempo. A vida é feita de ciclos. Alguns começam, outros terminam. E tudo bem. Seguimos com muito respeito, desejando o melhor um para o outro e com o coração em paz."
Por fim, a ex-participante de A Fazenda pediu bênçãos para a nova fase da vida dela e de Ivan, que agora seguirão caminhos diferentes.
"Obrigada pelo carinho, pela compreensão e por sempre estarem conosco. Tenho certeza de que vocês continuarão acompanhando e torcendo por nós, cada um seguindo o seu caminho. Que Deus continue abençoando a vida de nós dois e guiando os nossos próximos passos!", concluiu.